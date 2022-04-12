Песах 2022 року: коли святкують євреї і які традиції існують

ТСН.ua розповідає про свято Песах, яке ще називають єврейським Великоднем.

Свято Песах - це так званий єврейський Великдень, який святкується за особливим календарем. Перший місяць у євреїв називається Нісан і відповідає березню-квітню в григоріанському календарі. Песах - свято, яке святкують не один день, а цілий тиждень. А починається святкування на 14 добу місяця Нісан. Перший та останній день свята в Ізраїлі - вихідні. А в інших країнах єврейська діаспора має ще один додатковий вихідний - день після закінчення Песах.

Песах і Великдень: чи це одне і те ж?

В перекладі з івриту слово "песах" означає "пройшов". В Біблії можна знайти опис періоду, коли євреї знаходилися у єгиптян в рабстві. Фараон відмовлявся відпустити їх на свободу, за що Господь його суворо покарав. Покарань було кілька, а одне з найвідоміших - смерть немовлят в кожній єгипетській родині, в тому числі і в родині самого фараона. Водночас діти євреїв не постраждали, тому що Бог "пройшов" позв їхні будинки. Фараон злякався, що покарання будуть продовжуватися, а тому відпустив євреїв. Саме ця подія і лягла в основу єврейського свята Песах.

Православний Великдень - свято на честь Воскресіння Ісуса Христа. Тобто, на перший погляд, воно не має нічого спільного з єврейським Песах. Однак, згідно з церковними переказами ці події сталися в один час. А тому в народі Песах часто називають "єврейським Великоднем".

Песах 2022: дата і традиції

Свято Песах не святкують без традиційних страв, однією з яких є маца / Pexels

Песах 2022 року євреї всього світу будуть святкувати від 14 до 23 квітня.

Існують особливі традиції святкування цього великого свята для кожної єврейської родини. Увечері в перший день Песах за столом обов'язково збирається вся родина. Вечеря носить назву "седер" і до неї запрошуються всі нужденні, а також ті, хто не може зустріти свято зі своєю сім'єю з будь-яких причин. Є і перелік традиційних страв, які повинні бути на столі:

прісні хлібці - маца;

суміш з тертих горіхів, фініків, яблук - харосет;

пучок зелені гіркої - марор;

смажена баранина на кістці - зроа.

Кожна страва має свій символ. Марор - символізує біль народу євреїв в період рабства. Харосет - це глина, яку використовували іудеї для створення цегли. Зроа - як нагадування про жертвопринесення в храмах Єрусалиму. Крім символічних страв євреї також готують фаршировану рибу.

Коли єврейська сім'я сідає за стіл, спочатку випивають чотири келихи вина - вони символізують кількість обіцянок, які іудеї дали Богу. Потім наливають п'ятий келих, але його залишають недоторканим, адже він призначений пророку Еліяху. В цей час євреї читають молитви та благословення. В кінці вечері обов'язково з'їдається шматок маци.

Песах: які існують заборони

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На іудейське свято існує одна головна заборона - не можна вживати в їжу продукти які були приготовані на заквасці чи методом бродіння. Тобто не готують хліба, солодових напоїв, пива. Квасні страви навіть заборонено зберігати вдома під час святкування Песах. А тому напередодні, тобто 2022 року це 13 квітня, євреї все це викидають або роздають людям іншої віри.

Традиція не вживати в їжу страви на заквасці чи методом бродіння виникла ще в той час, коли євреї рятувалися від рабства. Тоді іудеї настільки поспішали, що залишили на столі тісто, з якого готували хліб. А тому в пустелі вони харчувалися лише прісною мацою.

В перший та останній день Песах заборонено займатися будь-якою роботою. А для вечері традиційно купують новий посуд.