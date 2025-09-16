ТСН у соціальних мережах

Песика Мішу не пустили в метро під час тривоги: в Київському метрополітені пояснили ситуацію

Собаку Мішу не пустили в метро під час тривоги: у Мережі розгорівся скандал.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Собака Міша

Собака Міша / © соцмережі

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві на станції метро «Теремки» виник скандал через песика Мішу, якого не пустили в укриття під час повітряної тривоги. Цей інцидент викликав хвилю обурення в соцмережах.

Про це повідомили у Vgorode.

Відомо, що Міша мешкає біля станції вже багато років і став улюбленцем усієї округи. Він звик ховатися в метро під час тривог, де йому завжди були раді. Однак нещодавно одна людина поскаржилася, що собака їй «заважає». Через цю скаргу тварину, яка була налякана, не впустили в укриття.

Песик Міша / © соцмережі

Песик Міша / © соцмережі

Офіційна позиція метрополітену

У Київському метрополітені пояснили ситуацію. За їхніми словами, Міша не безпритульний — у нього є власниця, яка продає квіти поруч зі станцією. Собака дійсно став талісманом «Теремків» і завжди сумлінно ховається від обстрілів у метро.

Песик Міша / © соцмережі

Песик Міша / © соцмережі

«Нещодавно ми дійсно отримали скаргу щодо „безпритульної собаки на станції“. І одного разу, зважаючи на звернення, Мішу не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення — вже тієї ж ночі він зайшов у метро. До речі, Міша — не єдина тварина, яку знають наші пасажири. Напевно, ви чули і про гусака біля „Деміївської“. Він на станцію не заходить, але регулярно прогулюється підземним переходом поруч», — зазначили у метрополітені.

Песик Міша / © соцмережі

Песик Міша / © соцмережі

Метрополітен висловив вдячність усім небайдужим і закликав ділитися позитивними фото з Мішею.

Історія Міші продовжилась: як виявилося зоозахисники забрали собаку до ветеринарів, а згодом і прихистили. Як написали ГО Захист тварин «Плюшка» у Тік Ток життю Міші загрожувала небезпека:

«Після розголосу ситуації з’ясувалися обставини: через догхантерів Міша залишився без укриття. Скаржником був відомий ж*водер. Отже, життя Мішки в небезпеці на вулиці, бо його можуть щомиті нагодувати отрутою. Насправді, в метро його всі любили. Але над собакою нависла загроза смерті. Більшість людей це не усвідомлює, але зоозахист знає з чим має справу! Тому ми вирішили негайно забирати Мішу з вулиці», — зазначили у описі під відео.

Нагадаємо, муніципальний хор зі Львова «Гомін» провів концерт в укритті через повітряну тривогу, яка перервала їхній виступ.

У ніч проти 3 вересня, коли Україна потерпала від чергового російського обстрілу, у Калуському пологовому будинку сталося справжнє диво. Двоє немовлят з’явилися на світ безпосередньо в бомбосховищі, куди пацієнток евакуювали через повітряну тривогу.

