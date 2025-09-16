- Дата публікації
Песика Мішу не пустили в метро під час тривоги: в Київському метрополітені пояснили ситуацію
Собаку Мішу не пустили в метро під час тривоги: у Мережі розгорівся скандал.
У Києві на станції метро «Теремки» виник скандал через песика Мішу, якого не пустили в укриття під час повітряної тривоги. Цей інцидент викликав хвилю обурення в соцмережах.
Про це повідомили у Vgorode.
Відомо, що Міша мешкає біля станції вже багато років і став улюбленцем усієї округи. Він звик ховатися в метро під час тривог, де йому завжди були раді. Однак нещодавно одна людина поскаржилася, що собака їй «заважає». Через цю скаргу тварину, яка була налякана, не впустили в укриття.
Офіційна позиція метрополітену
У Київському метрополітені пояснили ситуацію. За їхніми словами, Міша не безпритульний — у нього є власниця, яка продає квіти поруч зі станцією. Собака дійсно став талісманом «Теремків» і завжди сумлінно ховається від обстрілів у метро.
«Нещодавно ми дійсно отримали скаргу щодо „безпритульної собаки на станції“. І одного разу, зважаючи на звернення, Мішу не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення — вже тієї ж ночі він зайшов у метро. До речі, Міша — не єдина тварина, яку знають наші пасажири. Напевно, ви чули і про гусака біля „Деміївської“. Він на станцію не заходить, але регулярно прогулюється підземним переходом поруч», — зазначили у метрополітені.
Метрополітен висловив вдячність усім небайдужим і закликав ділитися позитивними фото з Мішею.
Історія Міші продовжилась: як виявилося зоозахисники забрали собаку до ветеринарів, а згодом і прихистили. Як написали ГО Захист тварин «Плюшка» у Тік Ток життю Міші загрожувала небезпека:
«Після розголосу ситуації з’ясувалися обставини: через догхантерів Міша залишився без укриття. Скаржником був відомий ж*водер. Отже, життя Мішки в небезпеці на вулиці, бо його можуть щомиті нагодувати отрутою. Насправді, в метро його всі любили. Але над собакою нависла загроза смерті. Більшість людей це не усвідомлює, але зоозахист знає з чим має справу! Тому ми вирішили негайно забирати Мішу з вулиці», — зазначили у описі під відео.
