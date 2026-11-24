Петер Мадяр їде на Закарпаття / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що сьогодні вирушає до Закарпатської області. Він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це стало відомо з публікації Мадяра у Facebook.

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Зеленський і Мадяр зустрінуться на Закарпатті: деталі

У межах робочої поїздки Мадяр проведе переговори з Володимиром Зеленським та зустрінеться з представниками місцевої угорської громади.

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Разом із міністеркою Анітою Орбан очільник угорського уряду відвідає низку угорських установ у регіоні. Цей візит є першим приїздом угорського прем’єр-міністра до України від 2015 року.

13 листопада Мадяр також повідомляв, що зустріч лідерів має відбутися наприкінці цього місяця.

Петер Мадяр і Аніта Орбан про атаку на Закарпаття

Вранці 17 листопада російські дрони атакували Закарпаття, зокрема, пролунали вибухи у Мукачеві. У місті зафіксували три дрони типу Shahed: один влучив на території громади, ще два подавили засобами РЕБ.

Після обстрілу очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність із жителями регіону та заявила про три хвилі атак поблизу Мукачева й Ужгорода. Вона застерегла, що через посилення російських ударів нові атаки на Закарпаття цілком імовірні.

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Своєю чергою, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив, що Будапешт призупиняє залізничне сполучення з Україною на 17–18 листопада. За його словами, безпілотник нібито впав за 300 метрів від вокзалу в Мукачеві, через що довелося евакуювати екіпаж угорського потяга, хоча українська влада про цей інцидент офіційно не повідомляла.

Що Мадяр заявляв про зустріч із Зеленським

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що на полях саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні провів 10–15-хвилинну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він розповів в ефірі Kossuth rádió.

За словами угорського прем’єра, під час розмови йшлося про проведення майбутніх двосторонніх переговорів, місцем яких розглядають не Будапешт чи Київ, а Закарпаття. Наразі деталі цієї зустрічі узгоджують міністри закордонних справ обох країн, щоб вона могла відбутися вже наприкінці листопада.

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