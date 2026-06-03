Петербург у вибухах, але Київ дістав ще жирніші цілі: вгатили по кораблях РФ, перші деталі

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Україна атакувала два кораблі РФ поблизу Санкт-Петербурга. Наслідки уточнюються.

Про це повідомив співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман.

Як зазначив Штілерман, сьогодні, 3 червня, стартує Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ) — найбільший і найважливіший захід для Росії. Примітно, додає автор, що кожного року там виступає Путін із промовою про те, «як Росія всіх перемагає і стає потужнішою».

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Відомо, що серед гостей — Родні Мімс Кук-молодший, голова Комісії з образотворчих мистецтв при адміністрації президента США Дональда Трампа. Зокрема, він уже встиг відвідати кіностудію «Ленфільм».

«Через таких поважних гостей і важливість самого заходу ми не могли його проігнорувати — і терміново вилетіли до Пітера. Але є нюанс. Ми дуже хотіли влаштувати гостям екскурсію на крейсер „Москва“, але, на жаль, привести його не вдалось — тож довелось мінуснути два інші кораблі вже на місці проведення заходу», — іронічно зауважив він.

Штілерман висловив сподівання, що усі гості ПМЕФ-2026 «будуть дихати на повні груди» та «насолоджуватись краєвидами».

Дата публікації 11:21, 03.06.26 Кількість переглядів 113 Україна атакувала два кораблі РФ поблизу Санкт-Петербурга

Атаку на кораблі РФ підтвердили у Генштабі ЗС України.

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«За попередньою інформацією, уражено кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Вибухи у Санкт-Петербурзі — останні новини

У Санкт-Петербурзі 3 червня сталася серія вибухів. Згодом спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, атаковані об’єкти нафтогазової інфраструктури, які становлять критичну важливість для Кремля. Відомо, що у місті фіксується задимлення та займання після вибухів. Російська влада не дає коментарів, а традиційно говорить про «роботу ППО та падіння уламків». Наслідки інциденту наразі уточнюються.

Стало відомо, що йдеться про можливу атаку на Петербурзький нафтовий термінал. За даними очевидців та місцевих пабліків, вночі було чутно серію вибухів. З місця події активно публікують відео, на яких видно пожежу й дим.

Місцеві влаштували справжню істерику у Мережі через БпЛА. «Бл*ть, ніхто ж не коригує, ніхто нічого не робить з ними», — сказав один з авторів роликів.

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