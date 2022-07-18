Петиція із закликом заборонити 1хBet в Україні зібрала 25000 голосів за тиждень: тепер слово за Зеленським

Українці всього за 7 днів зібрали необхідних 25,000 голосів під петицією про заборону на роботу в Україні російського оператора азартних ігор 1xBet та анулювання його ліцензії на букмекерську діяльність та роботу онлайн-казино в Україні.

Петицію на сайті Президента України Володимира Зеленського було подано 8 липня, і вже станом на 15 липня її підписали 25 тисяч 713 осіб. Тепер Президент України зобов'язаний розглянути петицію та відреагувати на поставлені у ній питання.

Автори петиції нагадали Володимиру Зеленському його слова про те, що "російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу, і що кожен у світі має знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки та мита російській державі – це давати гроші терористам". При цьому, як йдеться у петиції, Україна сама руками Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей дає можливість громадянам країни-агресора заробляти гроші на українцях, видавши 30 березня 2022 року, на 36 день повномасштабної війни Росії проти України, ліцензію на ведення букмекерської діяльності та роботу онлайн-казино російському оператору 1хBet.

"Ми, громадяни України, вважаємо, що наданням ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на ведення букмекерської діяльності під російським брендом 1xBet і товарним знаком 1xBet, що належать громадянам РФ, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей діяла всупереч державним інтересам України та на користь країни-агресора, що, на наше переконання, неприпустимо під час відкритої військової агресії Російської Федерації проти України", - йдеться у петиції.

Як відомо, оператор азартних ігор 1xBet належить трьом громадянам Російської Федерації Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну через мережу кіпрських фірм. Проте члени та керівництво КРАІЛ заявили, що не побачили зв'язків із Російською Федерацією у цього оператора, якому дозволили отримати ліцензію в Україні.

В українському суспільстві тим часом спалахнув скандал навколо видачі ліцензії 1xBet. Журналісти проекту InformNapalm у своєму розслідуванні заявили, що питання видачі ліцензії російському оператору 1xBet в Україні пролобіював Борис Баум, який має зв'язки з російським бізнесом, та якого в Україні називають куратором грального ринку від Офісу президента України. 28 червня 2022 року КРАІЛ ухвалила рішення вигнати Бориса Баума зі структур комісії, ліквідувавши свою Консультативно-експертну раду, де Баум обіймав посаду заступника голови.

Проте, українську ліцензію 1xBet анульовано не було. Раніше голова КРАІЛ Іван Рудий заявляв, що якщо правоохоронні органи встановлять, що оператор азартних ігор 1xBet – це російська компанія, видані йому ліцензії в Україні будуть анульовані.

11 липня голова Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник заявив, що БЕБ вже перевіряють достовірність даних у документах, на підставі яких було видано ліцензії російському оператору грального бізнесу.

Днями ж у мережі з'явилося відео, на якому реп-виконавець під прапорами 1xBet читає наративи російської військової пропаганди з приниженням бійців українського полку "Азов".

На думку спікера InformNapalm Михайла Макарука, конторою 1xBet повинні займатися СБУ та РНБО, які мають не просто відібрати у неї ліцензію, а накласти санкції на самого російського оператора азартних ігор та на його українського лобіста Бориса Баума.