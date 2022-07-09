Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала необхідні для розгляду Зеленським голоси

В Україні набрала необхідні 25 тис. голосів петиція про легалізацію одностатевих шлюбів, опублікована на початку червня. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський та зреагувати.

Відповідно до закону "Про звернення громадян", адресована президенту України петиція має бути розглянута протягом не більше трьох місяців від дня її оприлюднення.

Про набрану необхідну кількість гоосів свідчть дані на сайті електронних петицій.

"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю і мати підтверджувальний офіційний документ. Їм необхідні такі ж права, що і у традиційних пар", – написала авторка петиції Анастасія Совенко.

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Таким чином, Зеленський до осені має відреагувати на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. Президент повинен або на підставі нормативних документів відмовити в легалізації, або дати цьому процесу подальший хід.

Зазначимо, що стаття 51 Конституції визначає, що шлюб в Україні – це союз лише чоловіка та жінки. Тож для запровадження одностатевих шлюбів необхідні зміни до Конституції, але в умовах війни їх вносити не можна. Окрім того, сам процес конституційних змін довготривалий. Проте узаконити стосунки одностатевих парможливо, передбачивши в законодавстві одностатеві партнерства, прирівнявши їх до шлюбу за правами і обов’язками.

Нагадаємо, нещодавно на сайті Офісу президента була зареєстрована петиція з закликом легалізувати порнографічну діяльність на території України.

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