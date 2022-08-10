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Петиція про легалізацію порно та еротики набрала необхідні для розгляду Зеленським голоси

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Петиція про легалізацію порно та еротики набрала необхідні для розгляду Зеленським голоси

Фото: unsplash.com

Петиція про легалізацію порно та еротики в Україні набрала необхідні для розгляду президентом Володимиром Зеленським 25 тис. голосів.

Автор петиції – львівський музикант і письменник Тарас Сіромський – вказав у зверненні низку аргументів того, що заборона на порно та еротику в Україні не має сенсу.

Так, відповідна петиція № 22/146438-еп була зареєстрована на сайті президента 4 липня. Станом на 10 серпня за звернення проголосували понад 25 тис. осіб.

У тексті звернення Сіромський зауважив, що більшість розвинених країн не мають заборон на порнографічну діяльність. Тож усі, хто хоче зніматися у порно, продовжують це робити за кордоном.

Таким чином, на думку автора петиції, заборона порнографічної діяльності лише шкодить економіці України. Адже податки громадян, які могли б надходити до держбюджету, сплачуються іншим країнам, де такої заборони немає.

Сіромський також висловив переконання, що чинний закон про заборону порно порушує права громадян. А суди у справах, пов'язаних з еротикою і порнографією, "нагадують Середньовіччя".

Нагадаємо, напередодні петиція про заборону в'їзду на територію України громадянам Росії на наступні 50 років набрала необхідну кількість підписів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1697
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