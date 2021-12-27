Петиція про скасування військового обліку жінок набрала необхідні голоси: Зеленський поки не відреагував

Петиція про скасування військового обліку жінок набрала необхідні голоси: Зеленський поки не відреагував

Наразі петиція набрала майже 27 тисяч голосів при необхідних 25 тисяч.

Петиція про скасування наказу Міністерства оборони щодо військового обліку жінок набрала необхідні для розгляду голоси.

Про це свідчать дані на сайті Офісу президента.

Станом на 17:50 петиція набрала майже 27 тисяч голосів при необхідних 25 тисяч. Звернення на сайті ОП було зареєстровано 23 грудня, її автор – Яна Рашевченко.

"Начебто змінився лише перелік, але згідно нього майже усі жінки нашої держави повинні бути військовозобов'язаними. Це неподобство! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації", — емоційно зазначається у зверненні до президента.

Реакції очільника держави на петицію наразі немає. Статус петиції на сайті – "очікує на розгляд". Відповідно до закону, протягом трьох робочих днів після набрання потрібної кількості голосів Офіс президента має повідомити про початок розгляду петиції.

Нагадаємо, що 17 грудня Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок віком від 18 до 60 років на військовий облік.

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