Петиція про виїзд чоловіків за кордон набрала необхідні для розгляду Зеленським голоси

Петиція до президента України Володимира Зеленського з проханням зняти обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-60 років без військового досвіду набрала понад 25 тис. голосів.

Тепер Зеленський має розглянути цю петицію та відповісти на неї.

Відповідне звернення було зареєстроване 19 травня на сайті глави держави.

"Воювати мають боєздатні люди. Ми ж маємо безліч айті-, соц-, креативних-, технічних- та інших фахівців, що можуть воювати на інформаційному фронті та бути більш корисними, працюючи за кордоном, допомагаючи нашим біженцям і підтримуючи армію заробленими коштами", – йдеться в тексті петиції.

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Автори звернення просять Зеленського дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18-60 років, що не мають воєнного досвіду та є обмежено придатними у воєнний час. Згідно з пропозицією, цей дозвіл має стосуватися періоду воєнного стану, запровадженого 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, ще в червні Зеленський відповів на попередню петицію з пропозицією скасувати заборону виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

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