"Певні оптимістичні заяви є": у Зеленського відповіли, чи можлива демобілізація

За словами Подоляка, "певні оптимістичні заяви щодо демобілізації вже є".
Демобілізація залежить від ефективності мобілізаційних процесів – чи буде можливість проводити ротації військових.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайор Подоляк в інтерв'ю "Новини. Live".
"Це – один із ключових посилів нового закону про мобілізацію. Щоб ми чітко розуміли число нашого резерву, його рівня підготовки та чи зможемо ми замінити тих, чи інших спеціалістів в Збройних силах. Від цього залежить і демобілізація", – каже Подоляк.
За його словами, "певні оптимістичні заяви щодо демобілізації вже є". Але треба дочекатися висновків від Генштабу.
Раніше голова МВС Ігор Клименко відверто визнав, що наразі в Україні нема умов для проведення демобілізації з фронту.
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