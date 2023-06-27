Певній категорії українців можуть припинити виплату пенсій на банківську картку: хто під загрозою

Українцям при певних обставинах можуть скасувати пенсійні виплати.

Певній категорії українців можуть припинити нараховувати пенсійні виплати на банківську картку. Зокрема йдеться про тих, чиї документи містять недостовірні дані.

Про це йдеться у матеріалі "На пенсії" .

Також виплати можуть скасувати у разі, якщо пенсіонер мешкає за кордоном (якщо це не передбачено міжнародними домовленостями).

"Крім того, виплати на картку припиняються, якщо одержувач помер . Так, усі застраховані особи зобов'язані своєчасно повідомляти органи ПФУ (Пенсійного фонду України) про зміни даних, які вносяться до персональної облікової картки до системи персоніфікованого обліку/держреєстру загальнообов'язкового державного соцстрахування або про виїзд за межі Україні", - вказують у матеріалі.

Раніше у пенсійному Фонді розповіли, яку грошову допомогу по інвалідності отримують люди трьох груп.

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