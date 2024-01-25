"Певний тиск" на ЄС для повернення біженців: в уряді відреагували на інформацію

Для української влади принципова позиція полягає в тому, що громадяни України, які перебувають у ЄС, повинні мати право на тимчасовий захист, зазначила Ольга Стефанішина.

Українська влада не має прямої позиції про те, що українці, які втекли за кордон від війни, мають повертатися назад і тому їм мають скорочувати допомогу.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Радіо Свобода".

Відповідаючи на про те, чи обговорюють представники України з партнерами ЄС майбутнє українських біженців, у той час, як видання Politico написало про "певний тиск" із боку української сторони в цьому питанні, Стефанішина відповіла, що "тривають дискусії".

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"Це одна з тих речей, які можуть підтвердити – звичайно, тривають дискусії. Дуже добре, що вони тривають з Україною про те, як в майбутньому розглядати питання українців, як обговорювати питання повернення українців. Це – дуже складне питання до обговорення. І тут не можна обійтися закликами. Однозначно не є прямою позицією України те, що українці мають повертатися назад і тому мають скорочуватися якась їм допомога – абсолютно ні. Це дискусія, яка триває", – сказала вона.

За словами віцепрем’єрки, для української влади принципова позиція полягає в тому, що громадяни України, які перебувають у Європейському союзі, "повинні мати право на тимчасовий захист".

"Тобто сама можливість мати тимчасовий захист має залишатися в будь-яких умовах і в 2025 році, і після нього. Навіть у разі припинення воєнних дій така можливість має залишатися. Інше питання – це фінансові виплати, оскільки йдеться про достатньо тривалий час. На жаль, війна продовжується. Вона триває майже два два роки, і, відповідно, це такий певний рубіж для держав. Тому ми маємо визначатися стосовно фінансових, соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні. Але це абсолютно не радикальна комунікація, не негативна. Цей діалог триває, і так було і з початку війни", – додала вона.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України і колишній нардеп Сергій Лещенко заявив, що європейським країнам краще зупинити допомогу українським біженцям, щоб вони повернулися додому.

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