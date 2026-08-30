ПФУ дав 10 днів: пенсіонерів можуть змусити повернути гроші через пропущений термін

Пенсійний фонд України нагадав важливі правила

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Усі громадяни, які отримують пенсії, страхові чи соціальні нарахування, житлові субсидії та пільги, повинні суворо дотримуватися встановлених термінів інформування державних органів про будь-які зміни в документах. У разі ігнорування цієї вимоги виникають серйозні проблеми з нарахуваннями, що призводить до появи переплати та вимоги повернути незаконно отримані гроші.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

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Яку інформацію необхідно оновлювати

Державна установа наголошує, що для коректного розрахунку виплат українцям необхідно своєчасно фіксувати зміни. Закон зобов’язує звертатися до фахівців протягом десяти днів, якщо сталися такі зміни:

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прізвище або паспортні дані ;

контактна інформація (номер телефону, електронна пошта);

банківські реквізити , на які надходять кошти;

місце роботи (офіційне працевлаштування або звільнення);

статус ФОП — відкриття чи припинення підприємницької діяльності.

Особливо уважними варто бути людям, які нещодавно оновлювали документи, змінювали банківський рахунок або влаштовувалися на нову роботу.

Наслідки ігнорування: чому виникає переплата

Пенсійний фонд використовує актуальні дані для точного розрахунку виплат. Якщо інформація не оновлена вчасно, система продовжує нараховувати кошти за старими критеріями.

До основних наслідків запізнілого інформування належать:

Утворення переплати : якщо пенсіонер влаштувався на роботу, але не повідомив про це ПФУ, фонд певний час сплачує кошти як непрацюючому, що створює фінансовий борг перед державою.

Вимога повернення коштів : усю суму надмірно виплачених грошей згодом доведеться повернути до бюджету.

Зміна розміру нарахувань: офіційний статус працюючого чи непрацюючого пенсіонера безпосередньо впливає на право на окремі надбавки, індексацію та перерахунки.

Доступні способи подання документів

Для зручності громадян передбачено кілька надійних варіантів передавання оновленої інформації без зайвих черг:

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Через вебпортал ПФУ : найшвидший спосіб подати заяву та скани документів онлайн через особистий кабінет.

У сервісному центрі : особисте звернення до будь-якого зручного відділення установи.

Звичайною поштою : надсилання копій документів рекомендованим листом.

Через роботодавця: передача даних безпосередньо через відділ кадрів підприємства, якщо зміни стосуються трудових відносин.

Нагадаємо, старі записи в трудовій книжці, помилки в документах або несплачені роботодавцем внески можуть призвести до того, що частину років роботи не зарахують до страхового стажу.

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