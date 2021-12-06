Які проблеми можуть виникнути з отриманням пенсії у жінок і що робити? / pixabay.com

ПФУ назвав причину, через яку у жінок можуть виникнути проблеми з отриманням пенсії

ПФУ назвав причину, через яку у жінок можуть виникнути проблеми з отриманням пенсії

У жінок, які перебували в шлюбі, а потім розірвали його, можуть виникнути проблеми з підтвердженням свого дівочого прізвища. Для отримання пенсії свідоцтво про народження не підходить, а інші документи можуть не зберегтися. Що ж робити, щоб отримати пенсію, розповідаємо в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви зіштовхнулися з такою ситуацією, потрібно в будь-якому відділі РАЦСу отримати виписку з державного реєстру актів цивільного стану. При чому місце проживання заявника та місце державної реєстрації акта цивільного стану не грає ніякої ролі.

Перелік документів для отримання пенсії, якщо виникла проблема

Щоб вирішити проблему з отриманням пенсії громадянці необхідно отримати виписку з Реєстру. Зробити це можна:

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безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану;

за допомогою пошти (документи повинні бути відправлені рекомендованим листом);

онлайн в електронному вигляді на веб-порталі “Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану”.

Щоб отримати виписку, потрібно подати заяву. В ній повинна бути одна з наступних відомостей про особу, щодо якої потрібно отримати виписку:

ПІБ, місце і дата народження особи;

номер і серія свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, коли він був виданий;

реєстраційний номер, за яким було внесено відомості про акт громадянського стану.

При поданні заяви про надання виписки з Реєстру щодо актового запису про шлюб або розірвання шлюбу також зазначаються ПІБ другого чоловіка.

Заява на отримання виписки подається особисто пенсіонеркою або її законним представником.

Вартість виписки з Реєстру для отримання пенсії в разі виникнення проблеми

До заяви необхідно додати документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки з Реєстру. В деяких випадках підійде повідомлення з реквізитами платежу (кодом квитанції) чи підтвердження права на безоплатну виписку. Для отримання виписки з Реєстру заявник повинен сплатити 73 гривні.

Порядок дій в різних випадках для отримання виписки з Реєстру:

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1. Якщо фізична особа самостійно подає заяву про надання виписки з Реєстру, вона повинна мати з собою паспорт громадянина України. Також підійде паспортний документ (будь-який документ, який підтверджує громадянство, посвідчує особу та виданий уповноваженими державними органами). В деяких випадках потрібно мати з собою додатково документи, які підтверджують сімейні стосунки.

Зверніть увагу, що справжність підпису заявника на заяві, вірність копій всіх документів, мають бути завірені.

2. Якщо заявник надсилає заяву і документи через поштову службу, виписка з Реєстру також буде надіслана поштою.

3. Якщо громадянка надсилає документи через веб-портал “Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану”, подається заява встановленої форми з обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Також додаються відскановані копії необхідних документів.