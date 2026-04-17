ПФУ вимагає від пенсіонера 112 тисяч гривень через "помилку": що вирішив суд

Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області звернулося до суду з позовом про стягнення з місцевого мешканця 112 564 гривень. Цю суму відомство визначило як надміру виплачену пенсію по інвалідності за період з листопада 2022-го по січень 2025 року. Проте суд ухвалив інше рішення.

Пастка «заочного» перегляду

Історія розпочалася ще у 2022 році, коли чоловіку офіційно встановили II групу інвалідності та призначили відповідні виплати. Два роки пенсіонер отримував допомогу від держави, аж поки у грудні 2024 року медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) не переглянула справу.

У результаті заочного огляду рішення про інвалідність було скасоване. Для Пенсійного фонду це стало сигналом до дії: усю виплачену суму — понад 112 тисяч гривень — миттєво визнали «зайво витраченою» та зажадали негайного повернення на рахунки ПФУ.

Судовий двобій: закон проти чиновників

Коли справа дійшла до Основ’янського районного суду Харкова, представники ПФУ наполягали: оскільки підстави для пенсії зникли, гроші мають бути повернуті державі. Однак суддя звернув увагу на деталь, яку в ПФУ воліли не помічати.

Згідно із законом, повернення таких коштів можливе лише за однієї умови — якщо отримувач діяв недобросовісно: підробив документи, приховав факти або навмисно обманув систему. Вивчивши матеріали справи, суд встановив: чоловік надав усі документи чесно, а зміна висновку МСЕК через два роки — це не його вина.

«Матеріали справи не містять відомостей про те, що призначення пенсії було здійснено внаслідок недобросовісної поведінки відповідача», — констатував суд.

Пенсійному фонду повністю відмовили у позові. А 112 тисяч гривень залишаться у пенсіонера, оскільки держава не має права перекладати відповідальність за помилки або перегляди рішень своїх органів на пересічних громадян.

