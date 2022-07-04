Пхав цвяхи до носа і бив себе сокирою в живіт: у Балаклеї окупанти призначили заступником мера учасника талант-шоу

Пхав цвяхи до носа і бив себе сокирою в живіт: у Балаклеї окупанти призначили заступником мера учасника талант-шоу

В окупованій Балаклеї Харківської області заступником псевдоміського голови став учасник шоу "Україна має талант" Сергій Агарков.

Після Євромайдану і подій на сході у 2014 році він дременув до Росії і зараз повернувся.

Про це повідомляє "Суспільне".

Російські окупанти поширили в мережі відео з приміщення Балаклійської міської ради, на якому "новопризначени" окупантами "заступник міського голови" зриває табличку з іменем голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського.

Колаборантом виявився Сергій Агарков - житель Харкова, відомий своєю антиукраїнською позицією. З 2014 року він був керівником організації "Союз народної єдності" та став одним з авторів сепаратистського проєкту "Дорожня карта Новоросії".

Раніше виступав на талант-шоу "Україна має талант", де пхав до носа цвяхи та бив себе сокирою в живіт. У 2014 році втік до Росії.

Нагадаємо, що партизани попереджають колаборантів і просять підтримки для цивільних.

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