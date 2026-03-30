- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 657
- Час на прочитання
- 1 хв
П’яні російські окупанти протаранили натовп у Донецьку: є загиблі, спливли моторошні деталі (відео)
У Донецьку російські військові вбили людей на автовокзалі.
У тимчасово оккупованому Донецьку сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі російських військових. Автомобіль «Урал» в’їхав на станцію автовокзалу, де в цей час перебували цивільні.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
За попередньою інформацією, водій військової вантажівки не впорався з керуванням та врізався у групу людей, які очікували на транспорт. Внаслідок наїзду кілька осіб загинули на місці від отриманих травм.
Як зазначає Казанський, винуватцями трагедії є російські солдати, які, за свідченнями очевидців, перебували у стані сп’яніння.
«Місцеві канали публікують відео в скороченому вигляді, намагаючись не показувати військовий „Урал“ на них. Пишуть, що людей збив якийсь „великовантажний автомобіль“, не згадуючи, що це зробили росіяни», — повідомив Денис Казанський.
Увага! Відео містить чутливий контент.
Нагадаємо, раніше у Донецьку лунали вибухи, над містом — густий стовп диму. Ймовірно, було влучання у військовий об’єкт РФ.
Окрім цього, раніше у тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. Частина міста залишилася без світла.