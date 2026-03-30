П’яні російські окупанти протаранили натовп у Донецьку: є загиблі, спливли моторошні деталі (відео)

У Донецьку росіяни на вантажівці в’їхали у натовп на автовокзалі / © Telegram / Денис Казанський

У тимчасово оккупованому Донецьку сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі російських військових. Автомобіль «Урал» в’їхав на станцію автовокзалу, де в цей час перебували цивільні.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

За попередньою інформацією, водій військової вантажівки не впорався з керуванням та врізався у групу людей, які очікували на транспорт. Внаслідок наїзду кілька осіб загинули на місці від отриманих травм.

Як зазначає Казанський, винуватцями трагедії є російські солдати, які, за свідченнями очевидців, перебували у стані сп’яніння.

«Місцеві канали публікують відео в скороченому вигляді, намагаючись не показувати військовий „Урал“ на них. Пишуть, що людей збив якийсь „великовантажний автомобіль“, не згадуючи, що це зробили росіяни», — повідомив Денис Казанський.

Увага! Відео містить чутливий контент.

Нагадаємо, раніше у Донецьку лунали вибухи, над містом — густий стовп диму. Ймовірно, було влучання у військовий об’єкт РФ.

Окрім цього, раніше у тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. Частина міста залишилася без світла.