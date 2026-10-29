П’яним збив нацгвардійця на смерть: екссуддя Тандир отримав вирок за скоєну ДТП

Тандира визнали винним у смерті нацгвардійця / © Суспільне

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Святошинський районний суд визнав винним колишнього суддю Макарівського суду Олексія Тандира у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Йому призначено дев'ять років позбавлення волі.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Слідство встановило, що у травні 2023 року, близько опівночі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Lexus ES350, суддя допустив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України, який чергував на цьому посту. 22-річний нацгвардієць загинув на місці.

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Відповідно до висновку експертизи гальмувати водій почав безпосередньо перед зіткненням, а не завчасно, як того вимагали дорожні знаки.

© Київська міська прокуратура

Водночас користуючись своїми юридичними знаннями та досвідом розгляду справ по ДТП, він відмовлявся від проведення експертизи на стан сп’яніння, а під час примусового відбору біологічних зразків намагався фальсифікувати аналізи, надавши замість біологічних матеріалів воду та слину. У такий спосіб суддя прагнув уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Справа перебувала на розгляді суду з вересня 2023 року. Протягом усього часу обвинувачений заявляв численні відводи судді, прокурору, на прохання сторони захисту засідання неодноразово переносилися.

За клопотанням сторони захисту не відбулось понад 50 судових засідань, заявляли понад 30 відводів судді та прокурору. Крім того, обвинувачений намагався вийти з-під варти, мобілізувавшись. Сторона обвинувачення виступала проти мобілізації, не підтримав клопотання про мобілізацію і суд.

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© Київська міська прокуратура

За результатами розгляду справи, прокурори довели, що водій порушив правила безпеки дорожнього руху, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть військовослужбовця (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Обвинуваченого засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років. Наразі він перебуває під вартою.

Смертельна ДТП у Києві — головне

У Києві на блокпосту у ніч проти 26 травня 2023 року суддя райсуду Київської області збив насмерть військовослужбовця Нацгвардії. Боєць від отриманих травм загинув на місці.

Внаслідок смертельної ДТП у Києві за участі судді загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко з міста Тальне на Черкащині. З початком повномасштабного вторгнення він хотів піти на передову, однак його залишили нести службу на блокпостах у столиці.

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Цікаво, що Тандир у січні 2026 року відсудив компенсацію за тримання під вартою. Тоді у суді дійшли висновку, що перебування Тандира під вартою понад 2,5 роки без належного аналізу альтернативних запобіжних заходів порушує статтю 5 Європейської конвенції з прав людини. Йому присудили €2 100 компенсації і €250 судових витрат. Ці кошти мала сплатити Україна.

Крім того, у травні 2026 року ДБР заявило про нову підозру Олексію Тандиру. Слідство вважає, що він був ключовою фігурою схеми із захоплення квартир померлих людей у Київській та Одеській областях.

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