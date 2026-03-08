П’яний чоловік вистріляв близько 100 набоїв з балкону квартири у Хмельницькому

Поліція

Реклама

У Хмельницькому поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з мікрорайонів міста. Зловмисником виявився військовослужбовець у стані алкогольного сп’яніння. Інцидент стався пізно ввечері 7 березня на вулиці Гайовій. Близько 22:20 мешканці будинку звернулися на лінію «102» через звуки пострілів у дворі.

Про це повідомила поліція Хмельницької області у Facebook.

Деталі інциденту

Масштаб: За даними правоохоронців, чоловік відкрив вогонь з балкона квартири на дев’ятому поверсі. З автоматичної зброї він встиг випустити близько 90 патронів .

Спецоперація: На місце події терміново прибуло керівництво ГУНП, слідчо-оперативна група та спецпідрозділ КОРД .

Затримання: У результаті поліцейської спецоперації стрілець здався. Встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«Наразі правопорушник затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Поліцейські з’ясовують усі обставини події, а також походження зброї», — коментують у поліції Хмельниччини.

Реклама

Правова кваліфікація

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Розслідування триває. На щастя, інформації про постраждалих на цей момент немає.

Нагадаємо, у Луцьку стався збройний інцидент — чоловік кілька разів вистрілив у бік військовослужбовців територіального центру комплектування.