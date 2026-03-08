- Дата публікації
П’яний чоловік вистріляв близько 100 набоїв з балкону квартири у Хмельницькому
Невідомий чоловік стріляв по подвір’ю багатоповерхівки з балкону квартири на дев’ятому поверсі.
У Хмельницькому поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з мікрорайонів міста. Зловмисником виявився військовослужбовець у стані алкогольного сп’яніння. Інцидент стався пізно ввечері 7 березня на вулиці Гайовій. Близько 22:20 мешканці будинку звернулися на лінію «102» через звуки пострілів у дворі.
Про це повідомила поліція Хмельницької області у Facebook.
Деталі інциденту
Масштаб: За даними правоохоронців, чоловік відкрив вогонь з балкона квартири на дев’ятому поверсі. З автоматичної зброї він встиг випустити близько 90 патронів.
Спецоперація: На місце події терміново прибуло керівництво ГУНП, слідчо-оперативна група та спецпідрозділ КОРД.
Затримання: У результаті поліцейської спецоперації стрілець здався. Встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
«Наразі правопорушник затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Поліцейські з’ясовують усі обставини події, а також походження зброї», — коментують у поліції Хмельниччини.
Правова кваліфікація
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Розслідування триває. На щастя, інформації про постраждалих на цей момент немає.
