П’яний коп чи агресивні військові: дві версії нічного конфлікту зі стріляниною на Запоріжжі

Стрілянина між поліцейським та військовими на Запоріжжі

На Запоріжжі між поліцейським та групою військовослужбовців виникли бійка і стрілянина.

Про деталі інциденту повідомили в пресслужбах поліції Запорізької області та Теруправління ДБР у Мелітополі.

Інцидент стався 23 листопада в селищі Балабиному Запорізького району біля магазину. Між спецпризначенцем поліції та групою військовослужбовців стався конфлікт. І тут версії ДБР і поліції різняться.

Версія поліції

У Нацполіції стверджують, що їхній працівник після конфлікту прийшов додому, а військові слідом прийшли до його оселі. Поліцейський вийшов на подвір’я та здійснив кілька пострілів у повітря з законно закріпленої за ним автоматичної зброї.

«Під час подальшої сутички військовослужбовці завдали поліцейському тілесних ушкоджень і відібрали автомат. У цей момент мати поліцейського намагалася зупинити конфлікт, але один із військових штовхнув її — жінка впала та отримала перелом ноги. Тоді поліцейський застосував проти нападників табельний пістолет», — йдеться в повідомленні.

Версія ДБР і прокуратури

Проте в ДБР і прокуратурі зазначають, що коп перебував поза службою та в стані алкогольного сп’яніння і нібито сам спровокував конфлікт із групою військовослужбовців. Спочатку він відкрив вогонь з автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів у бік військових.

Після того, як військовослужбовці його роззброїли, правоохоронець повернувся додому, взяв табельну зброю і знову вийшов на вулицю. Повернувшись на місце конфлікту, він здійснив ще декілька пострілів у бік військових, але вже цілячись на ураження, зазначають у відомстві.

