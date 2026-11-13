П’яний пенсіонер тричі підняв на ноги поліцію та екстрені служби: чим закінчилася його витівка

Поліція / © npu.gov.ua

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Пенсіонер, перебуваючи напідпитку після сімейної сварки, протягом кількох годин тричі викликав екстрені служби через вигадану загрозу вибуху.

Про це йдеться у вироку Основ’янського районного суду Харкова від 4 листопада.

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За матеріалами справи, обвинувачений народився на Луганщині. Він є пенсіонером і має інвалідність ІІ групи. Подія сталася 16 травня 2021 року в Харкові. О 13:10 чоловік був у себе вдома. Він зателефонував у поліцію та сказав, що його квартира замінована.

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Зазаначається, що майже за дві години він повторно набрав номер «102». Цього разу пенсіонер повідомив про намір підірвати під’їзд будинку о 12:00 16 травня. Коли оператор вказав, що цей час уже минув, чоловік переніс запланований вибух на наступний день.

Минуло лише 15 хвилин після цієї розмови, як чоловік втретє зателефонував у поліцію. Він заявив про замінування свого будинку. Також він сказав, що замінований припаркований поруч автомобіль Volkswagen.

За викликами на місце прибули кінологи та вибухотехніки обласної поліції. Вони оглянули квартиру, під’їзд і автомобіль. Вибухівки чи небезпечних речовин там не знайшли, тому людей не евакуювали. Як зазначено у вироку суду, своїми діями чоловік безпідставно відволік спеціальні служби на перевірку хибних повідомлень.

На суді харків’янин повністю визнав провину та сказав, що щиро шкодує про свій вчинок. Він пояснив, що тоді посварився з рідними та був п’яним. Суд визнав чоловіка винним у неправдивому повідомленні про вибух і призначив два роки в’язниці. Проте його звільнили від реального покарання, призначивши один рік іспитового строку.

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