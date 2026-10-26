П’яний поліцейський збив пішоходів і залишив їх на дорозі: що відомо про ДТП

ДТП

Реклама

На Волині 20-річний столичний правоохоронець за кермом Audi збив двох пішоходів і втік, залишивши травмованих людей на дорозі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Реклама

Зазначається, що аварія сталася увечері 25 жовтня близько 22:00 у селі Сошичне Камінь-Каширського району. Київський поліцейський за кермом наїхав на 43-річного чоловіка та 39-річну жінку, які йшли узбіччям дороги.

Реклама

«Після наїзду водій не зупинився, щоб допомогти травмованим людям, а втік з місця аварії. 43-річний чоловік та 39-річна жінка отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Обоє перебувають у лікарні», — зазначили у прокуратурі.

Невдовзі після ДТП правоохоронця затримали. Результати перевірки засвідчили, що вміст алкоголю в його крові становив 2,07 проміле.

Затриманому оголосили підозру за нетверезу аварію та залишення потерпілих у небезпеці. Пошкоджений автомобіль вилучили, а прокурори просять суд його заарештувати. Справу розслідує львівське ДБР під контролем Волинської обласної прокуратури.

Нагадаємо, автобус з’їхав з вузької звивистої дороги та впав з 20-метрового уступу. Точні обставини аварії відразу не були з’ясовані, і зараз триває розслідування.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів