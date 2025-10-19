ТСН у соціальних мережах

107
1 хв

П’яний полковник збив жінку на пішохідному переході під Одесою: деталі трагедії - ЗМІ (фото, відео)

Полковник оперативно-тактичного угруповання «Одеса» перебував у стані алкогольного сп’яніння під час ДТП.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ДТП

ДТП / © Думська

У Біляївці під Одесою чоловік на пішохідному переході на вулиці Отамана Головатого збив 67-річну жінку, від отриманих травм постраждала загинула на місці.

Про це повідомили «Думській» джерела у правоохоронних органах.

Як зазначається, водієм виявився 44-річний полковник Дмитро Іщенко, старший офіцер оперативно-тактичного угруповання «Одеса».Перевірка показала, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, попередньо 3,3 проміле.

/ © Думська

© Думська

За фактом ДТП готуються матеріали для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть людини. Наразі чоловіка затримано.

© Думська

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Старокостянтинові Хмельницької області 23-річний автослюсар викрав автомобіль свого клієнта та, бувши сильно п’яним, спричинив ДТП.

107
