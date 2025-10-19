- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
П’яний полковник збив жінку на пішохідному переході під Одесою: деталі трагедії - ЗМІ (фото, відео)
Полковник оперативно-тактичного угруповання «Одеса» перебував у стані алкогольного сп’яніння під час ДТП.
У Біляївці під Одесою чоловік на пішохідному переході на вулиці Отамана Головатого збив 67-річну жінку, від отриманих травм постраждала загинула на місці.
Про це повідомили «Думській» джерела у правоохоронних органах.
Як зазначається, водієм виявився 44-річний полковник Дмитро Іщенко, старший офіцер оперативно-тактичного угруповання «Одеса».Перевірка показала, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, попередньо 3,3 проміле.
За фактом ДТП готуються матеріали для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть людини. Наразі чоловіка затримано.
