П’яний полковник збив жінку на пішохідному переході під Одесою: деталі трагедії - ЗМІ (фото, відео)

У Біляївці під Одесою чоловік на пішохідному переході на вулиці Отамана Головатого збив 67-річну жінку, від отриманих травм постраждала загинула на місці.

Про це повідомили «Думській» джерела у правоохоронних органах.

Як зазначається, водієм виявився 44-річний полковник Дмитро Іщенко, старший офіцер оперативно-тактичного угруповання «Одеса».Перевірка показала, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, попередньо 3,3 проміле.

За фактом ДТП готуються матеріали для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть людини. Наразі чоловіка затримано.

