П’яний священник до смерті забив 51-річного чоловіка: що йому загрожує

Бійка сталася на території монастиря.

Священник

Священник / © Фото з відкритих джерел

На Хмельниччині судитимуть 46-річного священника, який під час п’яної сварки до смерті побив 51-річного чоловіка.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

Як повідомили правоохоронці, трагічна подія сталася в серпні цього року. Все відбувалося на території чоловічого монастиря у місті Старокостянтинів.

За даними слідства, 46-річний священник перебував у стані алкогольного сп’яніння. У нього виникла суперечка із 51-річним чоловіком.

Згодом словесний конфлікт між чоловіками переріс у жорстоку бійку. В ході сутички священнослужитель завдав потерпілому численні удари руками та ногами.

Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень 51-річний чоловік помер на місці події.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження. Наразі, розслідування завершено. Обвинувальний акт направлений на розгляд суду.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

