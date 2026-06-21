П’яний водій влетів в АЗС на Прикарпатті: є постраждалі, серед них підлітки

Водій в’їхав у літній майданчик АЗС на Прикарпатті / © Поліція Івано-Франківської області

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У селищі Кути на Косівщині п’яний 23-річний водій в’їхав у літній майданчик на заправці. Травмувалися шестеро людей, серед них — двоє підлітків.

Про це повідомили у поліції в Івано-Франківській області.

У поліції зазначили, що аварія сталася 20 червня близько 22:50. За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Volkswagen Passat B6 рухався вулицею Лесі Українки в бік Вижниці.

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«На заокругленій ділянці дороги керманич не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у літній майданчик автозаправної станції, де перебували люди», — повідомили в поліції.

Зазначається, що серед потерпілих — троє відвідувачів закладу: 18-річна дівчина, 17-річна дівчина та 21-річний чоловік. Усіх їх було госпіталізовано. Також травмувалися сам 23-річний водій та троє його пасажирів: 17-річна та 22-річна дівчата, а також 20-річний чоловік. Постраждалих доправили до медичних закладів для надання допомоги.

Водій в’їхав у літній майданчик АЗС на Прикарпатті / © Поліція Івано-Франківської області

Поліція вже затримала водія. Проти нього відкрили справу за керування авто напідпитку, що призвело до травм. Правоохоронці вкотре нагадують: сідати за кермо п’яним — смертельно небезпечно.

Водій в’їхав у літній майданчик АЗС на Прикарпатті / © Поліція Івано-Франківської області

«Керування транспортним засобом у стані сп’яніння — це свідоме нехтування безпекою людей. Алкоголь за кермом суттєво знижує швидкість реакції та здатність водія контролювати дорожню обстановку. Кожна така поїздка може закінчитися трагедією. Не ризикуйте власним життям та життям інших — не сідайте за кермо після вживання алкоголю», — наголосили правоохоронці.

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Водій в’їхав у літній майданчик АЗС на Прикарпатті / © Поліція Івано-Франківської області

Наразі триває досудове розслідування, під час якого встановлюються всі деталі та обставини автопригоди.

Водій в’їхав у літній майданчик АЗС на Прикарпатті / © Поліція Івано-Франківської області

Нагадаємо, у Броварах Київської області напередодні сталася смертельна аварія. Загинула 2-річна дитина. Є багато травмованих.

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