П’яний, зі зброєю та ножем: ким виявився тернопільський стрілець в магазині

Затримання стрільця в Тернополі / © Національна поліція України

Реклама

Поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо 53-річного жителя Тернополя, який вранці 5 листопада зі зброєю увірвався до магазину на бульварі Данила Галицького, забарикадувався всередині та зачинив там керівницю торговельного закладу й інших людей. Чоловік погрожував присутнім, стріляв і підірвав предмет, схожий на гранату.

Про це повідомила Національна поліція України.

Реклама

За інформацією правоохоронців, близько 11:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про озброєного чоловіка, який зайшов до магазину та почав погрожувати людям. Згодом із приміщення торговельного закладу пролунали постріли. У Тернополі оголосили спеціальну поліцейську операцію, на місце оперативно прибули правоохоронці та профільні служби.

Реклама

Поліцейські встановили, що зловмисник утримував людей у приміщенні магазину. Під час переговорів правоохоронцям вдалося відволікти чоловіка, завдяки чому заручники змогли вибігти через службовий вихід.

Після цього нападник підірвав предмет, схожий на гранату, та почав хаотично стріляти. Зрештою спецпризначенці КОРД затримали його. У чоловіка вилучили предмет, схожий на пістолет, і мисливський ніж.

© Національна поліція України

© Національна поліція України

Як з’ясували слідчі, перед нападом тернополянин уже приходив до цього магазину, поводився агресивно та конфліктував із працівниками. Після сварки він залишив заклад, але згодом повернувся зі зброєю. За даними поліції, під час інциденту чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Затриманим виявився 53-річний місцевий житель. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Реклама

Слідчі кваліфікували його дії за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі людини, а також ч. 1 ст. 345 ККУ — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу. У поліції зазначили, що під час досудового розслідування діям затриманого нададуть остаточну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, раніше у Святошинському районі Києва нетверезий мешканець багатоповерхівки відкрив вогонь із балкона власної квартири. Чоловік здійснив щонайменше п’ять пострілів у двір будинку.

Новини партнерів

Новини партнерів