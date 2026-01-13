ТСН у соціальних мережах

П’ять діб боротьби за життя: помер поранений під час удару "Іскандерами" по Кривому Рогу

67-річному чоловіку вибухом відірвало ногу, лікарі п’ять діб боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям.

Світлана Несчетна
Атака на Кривий Ріг

Атака на Кривий Ріг / © Олександр Вілкул

У лікарні помер 67-річний чоловік, поранений під час атаки «Іскандерами» по Кривому Рогу увечері 8 січня.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

Вілкул зазначив, що чоловік був у вкрай важкому стані, вибухом йому відірвало ногу.

«Сумна інформація… У лікарні помер чоловік 67 років, поранений під час останньої атаки ворога „Іскандерами“ в Металургійному районі. Був дуже важкий, вибухом відірвало ногу, лікарі п’ять діб боролися за його життя, але травми виявилися несумісними із життям. Вічна пам’ять. Співчуття рідним та близьким…» — написав керівник Ради оборони Кривого Рогу.

Нагадаємо, 8 січня у Кривому Розі близько 17:00 пролунало два вибухи. Війська РФ атакували місто балістикою. За п’ять хвилин було чутно повторні вибухи. Повітряні сили сповістили про рух дронів у бік міста. Загинули літні жінка та чоловік, поранено щонайменше 24 людини, серед них діти.

За словами Вілкула, армія РФ ударила двома «Іскандерами» у багатоквартирні будинки.

