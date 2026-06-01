Укрaїнa
112
1 хв

П’ять днів без води і їжі у колекторній ямі: чоловік чудом вижив у Чернівцях

У Чернівцях чоловік провів 5 днів у підземній пастці. Його дивом врятували.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У Чернівцях чоловік провалився в колектор і провів там 5 днів

У Чернівцях чоловік провалився в колектор і провів там 5 днів

У Чернівцях рятувальники дістали з триметрового колектора чоловіка, який просидів там 5 днів без їжі та води. Він упав у яму, бо на ній не було люка, і не міг вибратися сам.

За словами рятувальників, чернівчанин 1993 року народження під час руху вулицею не помітив, що накриття на люку відсутнє, і впав у яму завглибшки понад 3 метри. Через значну глибину споруди чоловік опинився у безпорадному стані й не міг самотужки піднятися нагору.

Потерпілий стверджує, що перебував під землею впродовж п’яти днів, не маючи доступу до питної води та їжі. Визволити його вдалося завдяки випадковості — крики про допомогу почув перехожий, який негайно викликав екстрені служби.

На місце події прибули фахівці групи аварійно-рятувальних робіт ДСНС. За допомогою спеціального спорядження вони дістали постраждалого на поверхню. Одразу після евакуації чоловіка передали медикам. Лікарі зафіксували у потерпілого сильне виснаження і госпіталізували його до лікарні.

Нагадаємо, у Борисполі на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля Jeep. Внаслідок ДТП загинув пасажир легковика, ще четверо людей травмовані.

