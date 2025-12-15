П’ять електроприладів, які можна не вимикати з розетки: що кажуть експерти

Розетка, подовжувач / © Pixabay

Серед українців поширене стійке переконання: електроприлади необхідно щоразу знеструмлювати, витягуючи шнур із мережі, щоб запобігти небезпеці та не сплачувати зайві кошти за «намотані» кіловати. Хоча ця обережність була виправданою щодо застарілої техніки, яка не мала належного захисту, нове покоління пристроїв проєктується інакше. Сучасні гаджети та прилади здебільшого безпечно функціонують у режимі очікування, споживаючи мінімальну кількість енергії.

Видання «Радіо Трек» назвало п’ять типів електроприладів, які зазвичай можна залишати під’єднаними до мережі без шкоди для безпеки та гаманця — за умови, що обладнання справне та сертифіковане.

П’ять типів електроприладів, які можна не виймати з розетки

1. Модеми та Wi-Fi-роутери

Це техніка, яка практично створена для безперервної роботи. Постійно увімкнений роутер:

забезпечує стабільний доступ до інтернету 24/7;

підтримує швидку роботу домашніх мережевих сервісів;

не потребує регулярних перезавантажень для економії електроенергії.

Сучасні моделі мають енергоощадні режими та системи автоматичного захисту від перегріву. Споживання електрики в них мінімальне — значно менше, ніж у більшості побутових приладів. Саме тому вимикати роутер на ніч або під час коротких відсутностей сенсу практично немає.

2. Системи охорони та сигналізації

Техніка безпеки — один із тих пристроїв, які категорично не варто відключати від мережі без потреби. Постійне живлення необхідне для роботи:

датчиків руху;

відеоспостереження;

тривожних кнопок;

централізованих сигналізацій.

Навіть короткотривале вимкнення може створити «сліпу зону», під час якої система просто не виконуватиме свою функцію. Більшість охоронних комплексів обладнані резервними акумуляторами на випадок аварійного відключення світла, але базове живлення все одно повинно бути постійно підключене.

3. Пристрої «розумного дому»

Системи автоматизації стають дедалі популярнішими й також потребують постійного електроживлення. До них належать:

«розумні» лампочки;

клімат-контролери;

Wi-Fi-розетки;

датчики температури та вологості;

голосові асистенти.

Ці гаджети працюють у черговому режимі й реагують на команди саме тому, що постійно під’єднані до мережі. При цьому споживання енергії в режимі очікування надзвичайно низьке, а автоматичні системи контролю температури захищають пристрої від перегріву та перевантажень.

4. Пауербанки та зарядні станції

Зовнішні акумулятори й домашні зарядні станції часто залишають підключеними, щоб у будь-який момент мати запас енергії для смартфонів або іншої техніки. Більшість сучасних моделей:

автоматично припиняє заряд після 100%;

переходить у безпечний режим очікування;

має вбудований захист від перезаряду та перегріву.

Головне правило — використовувати лише якісні пристрої з сертифікацією та не залишати пошкоджені або перегріті акумулятори під’єднаними до мережі. Регулярна перевірка стану кабелів і корпусу повністю мінімізує будь-які ризики.

5. Деякі освітлювальні прилади (нічники та лампи з таймерами)

До цієї категорії належать:

світлодіодні нічники;

лампи з датчиками руху;

освітлення з таймерами або автоматичним вимкненням.

Такі пристрої розраховані на безперервне підключення і споживають вкрай мало електроенергії. Крім того, більшість із них працює лише тоді, коли цього потребує ситуація — при русі, настанні темряви або за встановленим графіком.

Що важливо пам’ятати

Навіть якщо прилад входить до «безпечної п’ятірки», кілька правил ніколи не завадять:

користуйтеся сертифікованою технікою;

не залишайте зламані або пошкоджені пристрої в розетці;

періодично перевіряйте стан подовжувачів та контактів;

уникайте перевантаження однієї розетки кількома потужними приладами.

Сучасна електроніка дедалі частіше розрахована на постійне підключення до мережі. Роутери, системи безпеки, розумні пристрої, пауербанки та енергоощадні світильники можна не вимикати зі штепсельної розетки за умови їх справності та правильного користування. Вони або споживають мінімум електрики, або повинні працювати безперервно для ефективного виконання своєї функції — без ризику для безпеки й зайвих витрат.

