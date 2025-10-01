Ворог обстріляв Харків / © Getty Images

Внаслідок ворожого обстрілу в ніч проти 1 жовтня авіаційними бомбами міста Харків пʼять людей зазнали поранень.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

«На цей момент відомо про п’ятьох постраждалих на місцях влучань. Рятувальні служби продовжують працювати», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Харківський ОВА повідомили, що за попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару КАБ по Салтівському району спалахнула пожежа.

Очільник міста Ігор Терехов заявив, що внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі.

Також зафіксована сильна пожежа на території гаражного кооперативу.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 1 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що у Харкові 30 вересня зафіксовано «прильоти» ворожих дронів. Армія РФ щонайменше п’ять разів вдарила по місту.