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П’ять ракет в одне місце: РФ знову вдарила по «Запоріжсталі» - що відомо
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Вночі 27 серпня російська армія знову накрила ракетами «Запоріжсталь». Минула атака сталася понад два тижні тому.
Про це заявив нардеп і голова підкомітету з питань промислової політики Муса Магомедов.
«Сьогодні вночі росіяни знову вдарили по „Запоріжсталі“. „Рускі“ буквально знищують українську металургію», — наголосив народний депутат.
Окупанти випустили по підприємству п’ять ракет. За словами, Магомедова, ракети влучили «в те саме місце, де під час попереднього обстрілу загинули люди». Наслідки ударів серйозні, а тому наразі терміни відновлення виробництва невідомі.
«Ще після тієї атаки комбінат був змушений зупинити роботу. Наслідки цих ударів надзвичайно серйозні, і коли „Запоріжсталь“ зможе відновити роботу — наразі запитання», — наголосив Магомедов.