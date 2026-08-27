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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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П’ять ракет в одне місце: РФ знову вдарила по «Запоріжсталі» - що відомо

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Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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П’ять ракет в одне місце: РФ знову вдарила по «Запоріжсталі» - що відомо

© Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Вночі 27 серпня російська армія знову накрила ракетами «Запоріжсталь». Минула атака сталася понад два тижні тому.

Про це заявив нардеп і голова підкомітету з питань промислової політики Муса Магомедов.

«Сьогодні вночі росіяни знову вдарили по „Запоріжсталі“. „Рускі“ буквально знищують українську металургію», — наголосив народний депутат.

Окупанти випустили по підприємству п’ять ракет. За словами, Магомедова, ракети влучили «в те саме місце, де під час попереднього обстрілу загинули люди». Наслідки ударів серйозні, а тому наразі терміни відновлення виробництва невідомі.

«Ще після тієї атаки комбінат був змушений зупинити роботу. Наслідки цих ударів надзвичайно серйозні, і коли „Запоріжсталь“ зможе відновити роботу — наразі запитання», — наголосив Магомедов.

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