П’ять тонн золота в РФ та мільярдні цінні папери: декларація чиновника Фонду держмайна

Золото / © Pixabay

Заступник директора департаменту оренди та розпорядження державним майном, начальник управління з питань розпорядження державним майном Фонду державного майна України (ФДМУ) Андрій Мельник зазначив у своїй електронній декларації, що володіє 5 тоннами золотих злитків, які зберігаються у Росії.

Про це свідчать дані декларації чиновника.

Заступник директора ФДМУ зберігає в Росії золото. / © E-декларація

Мельник уточнив, що золото знаходиться у вигляді банківських зливків Євростандарту 999,9, ГОСТ 28058-89, загальною вагою 5,0 метричних тонн або 160 753,61 тройських унцій, загальною вартістю 79 804 999 євро. На сьогодні це приблизно 4 млрд гривень.

За даними декларації, золото зберігається у ЗАТ “КІТОН 21 СТОЛІТТЯ”, яке розташоване в Москві, по вулиці Ясєнева, корпус 1, будівля 30.

Крім того, Мельник зазначив, що володіє цінними паперами цього ж підприємства на мільярди гривень.

Чиновник також задекларував наявність 15 родовищ рідкоземельних металів на окупованій території Луганської області, у тому числі ДХК “Краснодонуголь”. Одне з родовищ він оцінив у 1,5 млрд євро.

Згідно з декларацією, у 2024 році річна заробітна плата Андрія Мельника склала 1 млн гривень.

