П’ять ударів по Харкову: російські авіабомби влучили у житлові райони міста, є загиблі

Удар російських КАБів / © ТСН

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Російська терористична армія в середу, 1 липня, завдала п’яти ударів керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки постраждали 26 людей, серед яких 16-річний хлопець. Повідомляється про двох загиблих.

Про це повідомили у Telegram міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними Ситуаційного центру, окупанти скинули п’ять КАБів: три влучання зафіксовано в Основ’янському районі та два — у Київському.

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Також повідомлялося про атаки російських терористів у Слобідському районі та на межі Новобаварського й Основ’янського районів міста.

У Київському районі одна з авіабомб влучила у приватний будинок, пошкоджено також автомобіль. В Основ’янському районі після удару виникла пожежа, на місцях працюють екстрені та профільні служби.

«Внаслідок ударів ворожими КАБ по Харкову постраждали 6 людей. Серед них — 16-річний хлопець», — написав Олег Синєгубов.

Медики надають необхідну допомогу всім постраждалим, а обстеження місць влучань та уточнення наслідків обстрілу тривають.

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Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про загибель двох людей внаслідок ворожого обстрілу.

«Підтверджена загибель двох людей у Новобаварському районі. Один з них — пʼятнадцятирічний хлопець», — написав він.

Терехов також додав, що загалом постраждало 25 людей на пʼяти локаціях.

«Наймолодшій постраждалій — усього рік, найстаршому — 76», — зазначив мер Харкова.

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Нагадаємо, в понеділок, 29 червня, після російської атаки із застосуванням КАБа у Харкові загинула молода дівчина, ще 10 осіб поранено.

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