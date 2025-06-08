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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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П’ятеро людей не хочуть виїжджати з прикордоння на Сумщині через цинічну причину

На території громади, де до повномасштабного вторгнення проживало 4600 мешканців, тепер залишилося лише 127 людей.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Сумська область

Сумська область

На Сумщині через загрозу з боку російської армії з 10-кілометрової прикордонної зони Юнаківської громади евакуювали майже всіх мешканців. Відмовилися від евакуації 5 людей, які «ховаються від ТЦК».

Про це повідомила голова громади Олена Сіма в коментарі «Суспільному».

«До них приїжджали „Білі янголи“, до них приїжджала я з офіцером громади, приїжджала поліція. Вони не хочуть виїжджати. Причина одна — не хочуть йти захищати нашу країну. Ховаються від ТЦК», — сказала вона.

За словами Олени Сіми, на території громади, де до повномасштабного вторгнення проживало 4600 мешканців, тепер залишилося лише 127 людей, але вони проживають не у прикордонні.

Серед людей, які залишаються у громаді, немає жодної дитини. Вони отримують харчі та ліки, які їм доставляє місцева влада.

«Всі люди забезпечені і таганками, і газовими балонами. Громада про своїх мешканців піклується», — сказала Олена Сіма.

В одне із сіл Юнаківської громади досі ходить рейсовий автобус.

Нагадаємо, ситуація у прикордонних районах Сумською області залишається напруженою, але підстав для евакуації мешканців обласного центру немає.

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