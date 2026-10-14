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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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883
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П’ятьох військових ЗСУ розстріляли на Харківщині: прокуратура відкрила справу

Після розстрілу п’ятьох українських військових у Харківському районі прокуратура відкрила кримінальне провадження та розпочала пошук нападника.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Прокуратура

Прокуратура / © informator.news

На Харківщині розпочали розслідування вбивства п’ятьох військовослужбовців ЗСУ. Правоохоронці встановлюють особу нападника та перевіряють кілька версій, зокрема його можливу причетність до російської диверсійно-розвідувальної групи.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

14 жовтня Харківська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох або більше осіб.

Наразі правоохоронці розшукують нападника, встановлюють його місцезнаходження та всі обставини злочину.

Однією з версій, яку перевіряє слідство, є можлива причетність стрільця до диверсійно-розвідувальної групи російських військ. Наразі ця версія офіційно не підтверджена.

Що відомо про розстріл військових на Харківщині

Раніше у поліції повідомили, що 13 жовтня невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п’ятьох військовослужбовців ЗСУ.

Загибель своїх бійців також підтвердила 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців.

За попередніми даними бригади, до вбивства могли бути причетні особи, які, ймовірно, є громадянами Росії. Правоохоронці продовжують перевіряти цю інформацію.

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