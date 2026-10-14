П’ятьох військових ЗСУ розстріляли на Харківщині: прокуратура відкрила справу

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На Харківщині розпочали розслідування вбивства п’ятьох військовослужбовців ЗСУ. Правоохоронці встановлюють особу нападника та перевіряють кілька версій, зокрема його можливу причетність до російської диверсійно-розвідувальної групи.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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14 жовтня Харківська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох або більше осіб.

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Наразі правоохоронці розшукують нападника, встановлюють його місцезнаходження та всі обставини злочину.

Однією з версій, яку перевіряє слідство, є можлива причетність стрільця до диверсійно-розвідувальної групи російських військ. Наразі ця версія офіційно не підтверджена.

Що відомо про розстріл військових на Харківщині

Раніше у поліції повідомили, що 13 жовтня невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п’ятьох військовослужбовців ЗСУ.

Загибель своїх бійців також підтвердила 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців.

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За попередніми даними бригади, до вбивства могли бути причетні особи, які, ймовірно, є громадянами Росії. Правоохоронці продовжують перевіряти цю інформацію.

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