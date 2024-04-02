"Під Авдіївкою допоможуть": у Хмельницькому чоловік помер через 2 дні після візиту до ТЦК – деталі

У військкоматі кажуть, що вони тут ні до чого, адже погіршення стану здоров’я чоловіка, за їхніми словами, відбулося уже в лікарні.

У Хмельницькому 41-річний Андрій Панасюк помер через два дні після того, як побував в об'єднаному міському ТЦК та СП.

Про це повідомила названа мати Андрія Панасюка Наталія Кушлак (Антонюк) у себе в Facebook і в коментарі "Суспільному".

Жінка стверджує, що Андрій не міг воювати через хворобу.

"Він навіть в армії не служив, не взяли через проблеми зі здоров'ям. І тут його, як якогось злочинця, скрутили, запхали до автомобіля і завезли до ТЦК, де знущалися і принижували", – стверджує пані Наталія.

За її словами, чоловік вранці вийшов до магазину на закупи і припинив виходити на зв'язок.

"Ми не могли зрозуміти, де він подівся, бо ж сказав дружині, що зараз повернеться. Уже ближче до обіду Андрій таки взяв слухавку, сказав, що він у воєнкоматі..., що його сюди привезли та утримують, не випускають. Поскаржився, що у нього піднявся тиск і він дуже погано почувається, що просив надати йому допомогу, але йому, за його словами, сказали, що під Авдіївкою допоможуть", – розповідає родичка померлого.

У приміщенні ТЦК Андрій Панасюк, за словами його матері, пройшов військово-лікарську комісію. На ВЛК йому дали направлення на огляд лікарів кардіологічного диспансеру. Там мали дати свій висновок про стан здоров'я чоловіка.

"Він мав іти до кардіодиспансеру наступного дня, на 9:00, але тоді він увже був у Хмельницькій міській лікарні, де лікарі боролися за його життя", – зазначає Наталія Кушлак.

Жінка стверджує, що Андрія випустили з приміщення міського ТЦК близько 16:00 у передінсультному стані, так і не викликавши до нього "швидку", хоч у нього вже були всі ознаки – втрата координації рухів, незв'язна мова.

"Андрій ще якимось дивом з тиском 220/189 зміг дістатися додому. І вже вдома, на очах дружини, просто впав. Викликали "швидку", проте час був втрачений – у "швидкій" Андрій впав у кому", – говорить мати померлого.

Наталія додала, що лікарі Хмельницької міської лікарні протягом 2 діб боролися за життя її сина. В ніч проти 28 березня вони зробили термінову нейрохірургічну операцію. Однак "ураження головного мозку виявилися несумісними з життям". Похорон відбувся 31 березня.

Що кажуть у ТЦК

Хмельницький обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook оприлюднив офіційну заяву з приводу цього інциденту.

Там стверджують, що Андрієві Панасюку була вручена повістка "для уточнення військово-облікових даних і проходження ВЛК", бо підстав на відстрочку він не мав і перебував у розшуку.

"Однак під час проходження ВЛК у громадянина було виявлено захворювання. Враховуючи це, його направлено на дообстеження до медичного закладу", – кажуть у військкоматі.

ТЦК запевняє, що погіршення стану здоров’я військовозобов’язаного та смерть відбулися вже в медичному закладі під час до обстеження.

"Відтак інформація, яка розповсюджується в соцмережах про ігнорування скарг громадянина на стан здоров'я – не відповідає дійсності. Як і про фізичний вплив чи погрози з боку військовослужбовців територіального центру комплектування", – підсумували в ТЦК.