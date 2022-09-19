Під Бахмутом окупанти спробували контратакувати ЗСУ, а після невдачі накивали п'ятами, покинувши позиції

Після цього підрозділи "ЛНР" втекли с поля бою, залишивши позиції.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

"Війська рф спробували провести "контратаку" на позиції українських оборонців, що дислокуються в Бахмутському районі. Для цього було завдано удару силами розрахунків ствольної та реактивної артилерії 4 омсбр 2-го армійського корпусу зс рф ("лнр"). Втім, після відповіді та висунення вперед українських Сил оборони, розпочався самовільний відхід підрозділів окупантів з вогневих позицій", - йдеться в повідомленні.

Щоб зупинити втечу, командири підрозділів пригрозили підлеглим, що мають право їх розстрілювати за втечу з поля бою.

"При цьому посилаються на наказ командувача №222. Вочевидь, за аналогією з сумнозвісним сталінським наказом №227 від 28 червня 1942 року, згідно з яким радянським військовослужбовцям стріляли в спину, закриваючи можливість для відступу", - додали у розвідці.

Нагадаємо, у Харківській області росіяни з танку розстріляли авто з цивільними, є жертви.

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