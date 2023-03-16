У Краматорську СБУ викрила двох спільниць, які "зливали" росіянам позиції ЗСУ під Бахмутом: фото листувань

На Донеччині СБУ викрила двох спільниць, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення ЗСУ і передавали їх російським розвідникам.

Контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу головного управління російської "ГРУ" в результаті спецоперації на Донеччині. До складу ворожої агентури входили дві мешканки Краматорська. Одна з них – медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що дві спільниці за вказівкою росіян збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. У "зоні особливої уваги" жінок були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту.

"Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута", - додають в СБУ.

Крім того, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ворожих ударів.

Контррозвідники СБУ затримали обох російських агенток просто під час виконання ними розвідувального завдання. Спільниці саме перебували на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником російської воєнної розвідки.

Завербували агенток через представника розвідувального підрозділу 1-го армійського корпусу південного військового округу ЗС РФ, до складу якого входить син однієї з фігуранток. У разі захоплення регіону агресор "гарантував" своїм поплічницям "керівні посади" в місцевій окупаційній адміністрації.

Під Бахмутом дві спільниці "зливали" росіянам позиції ЗСУ (6 фото)

Під час обшуків за адресами проживання зловмисниць виявлено мобільні телефони і ноутбук, які вони використовували для комунікації з російським "куратором".

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили одній із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), іншій – за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України). Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Наразі розслідування триває.

Нагадаємо, на Запоріжжі, в Бердянському районі, який тимчасово захоплений окупантами, 20-річна студентка юридичного факультету одного з ВИШів добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Колаборантка очолила в селищі Чернігівка проросійську молодіжну структуру.

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