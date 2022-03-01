Під Баштанкою знищили колону окупантів і двох узяли в полон (відео)

Під Баштанкою знищили колону окупантів і двох узяли в полон (відео)

Деяких місцеві вигнали з села і вони змушені були поїхати далі.

Неподалік Баштанки Миколаївської області ЗСУ знищили техніку російських окупантів. Деяких місцеві вигнали з села і вони змушені були поїхати далі.

Про це повідомляє голова ВА області Віталій Кім.

"Я вважаю, що росіяни не хочуть стріляти у мирне населення та бояться заходити у мирні міста. Що відбувалося попередні три дні - вони просто підходять і йдуть. Виманюють нас. Зараз вони поїхали у бік Снігерівки. Можуть піти на Южноукраїнськ, Вознесенськ теоретично. Або на Кропивницький, Кривий Ріг, щоб замкнути кільце ближче до Дніпра. Ближче до стратегічних підприємств. Тобто зараз вони далеко від Миколаєва. Городяни у безпеці.

Бої йдуть у Баштанці, Снігерівці. Бої точаться у селах. Люди у селах просто зупиняють техніку. Цивільні беруть у полон військових. Я захоплююся нашими земляками - палять техніку, женуть їх. Але ми не маємо розслаблятися! Ми маємо бути згуртованими", - сказав Кім.

Також у Баштанці взяли в полон двох окупантів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: