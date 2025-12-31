- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 12
- Час на прочитання
- 1 хв
Під час атаки на Одещину постраждала "Нова пошта": знищено 110 посилок
Хоча працівники компанії перебували в укритті і не постраждали, усі посилки згоріли вщент.
Російська атака на Одеську область у ніч проти 31 грудня призвела до пожежі на сортувальному терміналі «Нової пошти». Було повністю знищено причеп із посилками.
Про це компанія повідомила в Мережі.
Під час нічних ворожих ударів по Одещині уламки російського безпілотника впали на територію автопарку сортувального терміналу «Нової пошти».
Унаслідок цього загорівся причіп вантажівки компанії, в якому перебували 110 відправлень загальною оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Усі посилки були знищені. «Нова пошта» повідомила, що компенсує клієнтам втрачені відправлення.
«Ми вже зв’язуємось з клієнтами щодо відшкодування», — зазначили в компанії.
Працівники в момент інциденту перебували в укритті та не зазнали ушкоджень. Наразі роботу терміналу повністю відновлено.
Нагадаємо, у ніч на 31 грудня російські окупанти випустили по Одесі та Чорноморську 20 ударних безпілотників, що призвело до поранення п’яти людей. Ворожі дрони поцілили у житлові висотки та складські приміщення пошти, а також знищили приватні автомобілі, спричинивши масштабні займання. Внаслідок влучань по об’єктах енергетики та життєзабезпечення значна частина обласного центру опинилася без електроенергії, опалення та водопостачання.