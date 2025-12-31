ТСН у соціальних мережах

Під час атаки на Одещину постраждала "Нова пошта": знищено 110 посилок

Хоча працівники компанії перебували в укритті і не постраждали, усі посилки згоріли вщент.

Ірина Лаб'як
Охоплена вогнем вантажівка «Нової пошти» / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Російська атака на Одеську область у ніч проти 31 грудня призвела до пожежі на сортувальному терміналі «Нової пошти». Було повністю знищено причеп із посилками.

Про це компанія повідомила в Мережі.

Під час нічних ворожих ударів по Одещині уламки російського безпілотника впали на територію автопарку сортувального терміналу «Нової пошти».

Унаслідок цього загорівся причіп вантажівки компанії, в якому перебували 110 відправлень загальною оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Усі посилки були знищені. «Нова пошта» повідомила, що компенсує клієнтам втрачені відправлення.

«Ми вже зв’язуємось з клієнтами щодо відшкодування», — зазначили в компанії.

Працівники в момент інциденту перебували в укритті та не зазнали ушкоджень. Наразі роботу терміналу повністю відновлено.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня російські окупанти випустили по Одесі та Чорноморську 20 ударних безпілотників, що призвело до поранення п’яти людей. Ворожі дрони поцілили у житлові висотки та складські приміщення пошти, а також знищили приватні автомобілі, спричинивши масштабні займання. Внаслідок влучань по об’єктах енергетики та життєзабезпечення значна частина обласного центру опинилася без електроенергії, опалення та водопостачання.

