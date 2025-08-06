Під час атаки на Запорізький район ворог вгатив по базі відпочинку: в ДСНС показали фото

Руйнування на території бази відпочинку в Запорізькому районі / © ДСНС

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Під час атаки на Запорізький район під ранок 6 серпня російські війська завдали ударів авіабомбами по території бази відпочинку. Рятувальники показали фото руйнувань.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

6 серпня у період від з 05:55 по 06:10 російська армія завдала ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.

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Рятувальники інформують про двох загиблих та 12 поранених. Серед них поранених, за підтвердженою інформацією, опинилися щонайменше двоє дітей. Кількість постраждалих уточнюється.

Рятувальники передали постраждалих бригадам екстреної медичної допомоги, а також евакуювали відпочивальників з осередків небезпеки.

Надзвичайники гасять пожежі надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння відкритої території.

Через ворожу атаку пошкоджено дев’ять одноповерхових будиночків для відпочинку.

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Наслідки атаки на базу відпочинку в Запорізькому районі / © ДСНС

Наслідки атаки на базу відпочинку в Запорізькому районі / © ДСНС

Жертви атаки на базу відпочинку в Запорізькому районі / © ДСНС

Жертва атаки на базу відпочинку в Запорізькому районі / © ДСНС

Наслідки атаки на базу відпочинку в Запорізькому районі / © ДСНС

Наслідки атаки на базу відпочинку в Запорізькому районі / © ДСНС

Наслідки атаки на базу відпочинку в Запорізькому районі / © ДСНС

Наслідки атаки на базу відпочинку в Запорізькому районі / © ДСНС

Нагадаємо, протягом доби російські війська завдали 567 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Через атаку на Запорізький район загинули двоє людей, ще 12 — отримали поранення. Пʼятеро постраждалих перебувають у важкому та середньому станах.