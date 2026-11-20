© Associated Press

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Під час масованої ракетної атаки Росії на Україну 20 листопада у повітряному просторі сусідньох Польщі зафіксували невідомий літальний об’єкт. З’явилася інформація нібито зафіксовано вибух поблизу польського села Хмілек.

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Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що військові з’ясовують обставини можливого порушення повітряного простору країни. Підполковник Яцек Горишевський в коментарі Polsat News повідомив, що наразі перевіряють «два можливі випадки» порушення повітряного простору країни.

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«Цієї ночі ми спостерігали за масованою ракетною ідроновою атакою Російської Федерації на Україну. Ми вже отримали перші повідомлення від мешканців про ймовірні місця падіння. Відповідні служби вже прямують туди для перевірки», — повідомив він.

Водночас видання RMF24 пише, що у Люблінському воєводстві, поблизу населеного пункту Новий Липовець у Білгорайському повіті, виявили уламки літального об’єкта, який упав на землю. На місці триває ліквідація залишків займання. І

Вибухи у Польщі — подробиці

Мешканці Підкарпатського воєводства повідомляли про гучний вибух, спалах у небі та тремтіння будинків. Зокрема, повідомлення надходили з Білгораї, Рудника-над-Санем і Олешице, що у Любачівському повіті.

У Мережі поширюють відео, на якому зафіксовано вибух поблизу польського села Хмілек. Населений пункт розташований приблизно за 46 кілометрів від кордону з Україною.

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