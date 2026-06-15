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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
886
Час на прочитання
1 хв

Окупанти пошкодили будівлю Вищого антикорупційного суду: який вигляд має ВАКС (фото)

У ВАКС наголосили, що усі судові засідання відбудуться за графіком.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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ВАКС після атаки РФ 15 червня

ВАКС після атаки РФ 15 червня / © Вищий антикорупційний суд/Facebook

Внаслідок масованої атаки РФ вночі 15 червня постраждала будівля Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на проспекті Берестейському.

Про це інформує пресслужба суду.

«У ніч проти 15 червня Київ зазнав масованої атаки ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення Вищого антикорупційного суду за адресою: проспект Берестейський», — зазначили там.

Як видно із офіційних фото, у будівлі вибито вікна.

Наразі співробітники суду встановлюють загальний обсяг пошкоджень. На місці тривають роботи з прибирання та ліквідації наслідків.

У ВАКС наголосили, що усі судові засідання відбудуться за графіком.

/ © Вищий антикорупційний суд/Facebook

© Вищий антикорупційний суд/Facebook

/ © Вищий антикорупційний суд/Facebook

© Вищий антикорупційний суд/Facebook

Удар РФ по Києву 15 червня — останні новини

Київ опинився в епіцентрі масованої атаки росіян у ніч проти 15 червня. Країна-агресорка, за даними влади, поцілила у 40 об’єктів. Серед них — Мистецький арсенал на Печерську, Вищий антикорупційний суд, Києво-Печерська лавра, житлові будинки та інше.

Станом на 8:30 у Києві кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла до 30 людей, серед них — двоє дітей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
886
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