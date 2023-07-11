Під час авіаудару в Оріхові загинуло подружжя залізничників: у них залишилась маленька донька

Під час авіаційного удару керованими авіабомбами по пункту видавання гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області загинуло подружжя залізничників. У них залишилася восьмирічна донька.

Про це повідомили у пресслужбі "УЗ".

"Ворог продовжує вбивати цивільне населення. Жертвами російських нелюдів стали залізничники, які, попри свій вихідний, продовжували допомагати людям, незважаючи на небезпеку", - розповів голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

В компанії розповіли, що Віталій Юшко 1976 року народження на залізничному транспорті розпочав працювати ще 1995-го електромонтером СЦБ Пологівської дистанції сигналізації та зв’язку Придніпровської залізниці, там же згодом працював електромеханіком, старшим електромеханіком. Його дружина Ольга Очкас, 1978 року народження, працювала на станції Оріхівська. Вона від 2004-го працювала черговою по станції.

"Це подружжя багато часу присвятило волонтерству у пункті незламності міста Оріхів, допомагало людям виживати. Трагедія сталася в оріхівській школі, коли Ольга та Віталій виконували свої волонтерські обов’язки", - йдеться у повідомленні "УЗ"

"Укрзалізниця" заявила, що піклуватиметься про восьмирічну дитину загиблих залізничників до її повноліття.

Авіаудар по школі в Оріхові

9 липня РФ вдарила авіабомбою по школі в Оріхові, де видавали гуманітарку. Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю. Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч знадвору.

Після того, як розбирання завалів було завершене, стало відоме, що окупанти вбили сім людей. Врятовані мають поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

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