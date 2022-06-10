Під час благодійного матчу "Динамо" U16 в Іспанії здійснилася мрія 13-річної Соні з Миколаївщини, яка постраждала від бомбардувань рф

Під час благодійного матчу "Динамо" U16 в Іспанії здійснилася мрія 13-річної Соні з Миколаївщини, яка постраждала від бомбардувань рф

У пʼятницю, 10 червня, в Іспанії футбольний клуб "Динамо" U16 (футболісти 2006 року народження) провів благодійну гру Match for peace #StopWarInUkraine проти команди "Л'Успіталет" із Каталонії.

Так, на глядачів матчу чекав традиційний художній перфоманс за участі українських артисток - DOROFEEVA, KAZKA та учасниці “Голосу країни” Інеси Грицаєнко. Ведучі цієї частини заходу - кураторка проєкту 1+1 "Здійсни мрію" Олександра Лобода та співачка, учасниця минулих перфомансів Michelle Andrade.

Особливістю благодійного поєдинку, в межах якого триває збір коштів для придбання рентген-апаратів С-арки, став спільний виступ 13-річної Софії Іванової з Миколаївської області, яка постраждала внаслідок бомбардувань рф, зі співачкою DOROFEEVA.

Софія на стадіоні "Фейха Льарга" акомпонувала співачці під час виконання пісні “Думи”, таким чином реалізувавши свою заповітну мрію – спільний виступ з улюбленою артисткою. До того ж напередодні матчу організатори провели дівчинці екскурсію сонячною Барселоною та влаштували шопінг, адже в дівчинки був тільки той одяг, який вдалося вивезти з-під обстрілів.

Нині Соня є підопічною благодійного проєкту 1+1 "Здійсни мрію", знаходиться під опікою лікарів з “Охматдиту” і, окрім лікування, тренується грати на гітарі, яку подарували глядачі ТСН.

“Діткам дуже важливі позитивні емоції, аби хоча б на трішки перемикатися від тих драматичних подій, що відбуваються в нашій країні”, - розповідають куратори благодійного проєкту “Здійсни мрію”.

Традиційно, організацією виступів та художньою концепцією заходів займалася команда 1+1 media і Департамент великих шоу, режисерами заходу стали TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які відомі своїми постановками для всесвітньо відомих артистів. А цільовий збір на закупівлю медичного обладнання продовжується на платформі UNITED24.

Нагадаємо, що 13-річна Софія Іванова з Миколаївської області постраждала внаслідок бомбардувань рф. Коли російські військові обстріляли будинок, в якому мешкає родина дівчинки, уламок снаряда влучив їй у голову. Нині Соня є підопічною благодійного проєкту 1+1 "Здійсни мрію" та знаходиться під опікою лікарів з “Охматдиту”.