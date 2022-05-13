Під час благодійного матчу Match for peace #StopWarInUkraine українські артисти закликали застосувати процедуру екстракції для "азовців"

У пʼятницю, 13 травня, о 19:00 в столиці Естонії відбувся фінальний матч першої серії Match for peace #StopWarInUkraine київського "Динамо". Суперником у цьому поєдинку на підтримку України став місцевий футбольний клуб "Флора", матч завершився рахунком 3:0 на користь "Динамо".

На глядачів чекала серія потужних виступів від українських артистів, які зверталися до міжнародної аудиторії з проханням врятувати місто-герой Маріуполь та застосувати процедуру екстракції для "Азовців", що третій місяць боронять Батьківщину і знаходяться в підвалах багатостраждальної "Азовсталі". Футболісти "Динамо" вийшли на матч у футболках з зображенням Богородиці Оранти з Софії Київської. Символічно, адже Маріуполь названо на честь Діви Марії. А ведучі заходу, зірки та гості стадіону одягнули худі та футболки зі світлинами українських героїв, які боронять "Азовсталь" у Маріуполі, серед яких зокрема парамедик полку "Азов" Хасан, Катерина "Пташка", Богдан Кротевич, Ілля Самойленко, Святослав Паламар (Калина), Сергій Волинський (Волина), Денис Прокопенко.

Художній перфоманс, який став особливістю практично кожної благодійної гри "Динамо", цього разу обʼєднав одразу вісьмох різносторонніх артистів з потужною громадською позицією. Подія розпочалася чутливим виступом Олександри Ліщук — мешканки Маріуполя, яка написала щемливу пісню-присвяту "Місто Марії".

Гімн України цього разу виконали два артисти – лідер гурту "Антитіла", боєць сил територіальної оборони ЗСУ Тарас Тополя, який разом зі своїми побратимами співав з Харкова, та українська реп-виконавиця alyona alyona, що виступила з трибун, де зосередилися тимчасові переселенці з України.

Також alyona alyona разом з Jerry Heil заспівали авторську "Молитву", яка обʼєднала мільйони українців у спільних переживаннях.

Уже традиційно, на глядачів чекала "Ой, у лузі червона калина" — легендарна стрілецька пісня, що стала символом українського спротиву, у виконанні alyona alyona, Jerry Heil та Христини Соловій.

Неймовірно зворушив виступ Христини Соловій з піснею "Тримай", яку вона виконала в дуеті з 12-річною Ксенією Резницькою — юною співачкою, що народилася та донедавна жила в Маріуполі, поруч з театром, який так безжалісно знищив ворог.

Після завершення матчу Віра Кекелія, Марта Адамчук і естонська співачка подарували глядачам хіт "Imagine" — культову пісню Джона Леннона, яка є символом пацифізму.

Крім цього, сьогоднішній матч співпав з важливою датою – 95-річчям футбольного клубу "Динамо Київ". Клуб зі славетною історією, традиціями та великими досягненнями було засновано рівно 95 років тому, 13 травня 1927 року. "Динамо" – найбільш титулований клуб України. Кияни двічі в своїй історії здобували Кубок володарів Кубків та одного разу Суперкубок Європи. 29 разів "Динамо" ставало чемпіоном. Серед знаменитих гравців "Динамо" три володарі Золотого м’яча – Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко. Легендарний тренер Динамо Валерій Лобановський, який помер рівно 20 років тому, вважається одним з найкращих футбольних спеціалістів свого часу. Саме він був тією людиною, яка задала цілий вектор розвитку футбольної науки.

Нагадуємо, усі виручені від продажу квитків гроші, а також донати, які надходитимуть упродовж телевізійної трансляції, будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, що виникли через повномасштабну війну рф в Україні. Зокрема, кошти безпосередньо потраплять на рахунки Міністерства соціальної політики України і підуть на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів; забезпечення населення товарами першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини тощо.

Ініціатори проєкту Match for peace #StopWarInUkraine — футбольний клуб "Динамо", який 13 травня святкуватиме своє 95-річчя, та один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі 1+1 media. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства соціальної політики України. Співорганізатором благодійного туру ФК "Динамо" є Максим Радуцький.

Усі фінансові витрати в межах проєкту покриває футбольний клуб "Динамо Київ".