Під час буревію на Львівщині дерево впало на вагон поїзда — "Укрзалізниця" повідомила про постраждалих

На Львівщині, у Стрийському районі, буревій зламав дерево, і воно впало на вагон приміського поїзда 6424 Стрий-Івано-Франківськ. Є травмовані пасажири та залізничники.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" 18 серпня.

Всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, запевняють в "Укрзалізниці".

Станом на зараз чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці.

"Поїзд 6424 вже продовжує рух із затримкою 1 год. 42 хв., а пасажирів пересаджено з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники оперативно причіпили під час стоянки", — розповіли в "УЗ".

Попри небезпечні погодні умови поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух попри негоду.

Раніше у Польщі поїзд SKPL 768Л Варшава-Рава-Руська зіткнувся з дикою твариною, що призвело до затримки рейсів.

Читайте також: