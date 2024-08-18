Під час буревію на Львівщині дерево впало на вагон поїзда — "Укрзалізниця" повідомила про постраждалих

Регіонами шириться штормове попередження.
На Львівщині, у Стрийському районі, буревій зламав дерево, і воно впало на вагон приміського поїзда 6424 Стрий-Івано-Франківськ. Є травмовані пасажири та залізничники.
Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" 18 серпня.
Всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, запевняють в "Укрзалізниці".
Станом на зараз чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці.
"Поїзд 6424 вже продовжує рух із затримкою 1 год. 42 хв., а пасажирів пересаджено з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники оперативно причіпили під час стоянки", — розповіли в "УЗ".
Попри небезпечні погодні умови поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух попри негоду.
Раніше у Польщі поїзд SKPL 768Л Варшава-Рава-Руська зіткнувся з дикою твариною, що призвело до затримки рейсів.