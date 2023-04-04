Під час гри куля застрягла в серці: в Одесі заряджена гвинтівка вистрілила в груди 7-річному хлопчику

Станом на зараз хлопчик себе почуває краще та перебуває у післяопераційному періоді.

В Одесі лікарі кардіохірурги із серця 7-річного хлопчика дістали кулю, яку він отримав під час гри із гвинтівкою.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

"1-го квітня до медичного закладу була госпіталізована 7-річна дитина з травмою серця від кульового поранення. У лікарні зазначили, що гра двох братів 7-ми та 8-ми років гвинтівкою, яка, як потім з’ясувалося, була зарядженою, закінчилася пораненням лівої частини грудної стінки з проникненням кулі в порожнину перикарду (серцевої сумки) та ураженням задньої стінки лівого шлуночку серця", - сказано у повідомленні.

Директор Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Павло Георгієв розповів, завдяки вчасній госпіталізації дитини та успішній проведеній операції хлопчика вдалося врятувати.

"Дитина народилася у "сорочці", бо, на щастя, хлопчик був вчасно госпіталізований до Татарбунарської багатопрофільної лікарні та переведений до нашого закладу, де був прооперований в ургентному порядку нашими кардіохірургами – завідувачем відділенням серцево-судинної хірургії Володимиром Бузовським та лікарем серцево-судинним хірургом Олександром Гоцуляком. Вони виконали оперативне втручання на серці та врятували дитину", – розповів Георгієв.

Станом на зараз хлопчик себе почуває краще та перебуває у післяопераційному періоді.

ФОТО: Одеська обласна державна адміністрація

ФОТО: Одеська обласна державна адміністрація

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері 30 березня помер 4-річний хлопчик. Медики швидкої, які приїхали на виклик, констатували смерть дитини. У прокуратурі повідомили, що причиною смерті дитини стали удари співмешканця матері.

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