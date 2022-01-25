Під час інциденту з нардепом в Одеській міськраді постраждало 10 осіб: двох госпіталізували

Під час інциденту з нардепом в Одеській міськраді постраждало 10 осіб: двох госпіталізували

Серед постраждалих у сутичці - 80-річний академік.

Через сутичку, яку у вівторок, 25 січня, влаштували в Одеській міській раді народний депутат України Артем Дмитрук та молоді люди, які представилися його помічниками, відкрито кримінальне провадження. Постраждало 10 осіб.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті міської ради.

Про інцидент, який стався в залі засідань під час роботи земельної комісії, уже поінформовано Національну поліцію України, Офіс генерального прокурора та Верховну Раду України.

У поліції подію кваліфікували як хуліганство і відкрили провадження за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України.

“Під час інциденту, за попередніми даними, постраждало близько 10 осіб, двоє людей госпіталізовано з діагнозами “перелом щелепи” та “закрита черепно-мозкова травма”. Серед постраждалих також 80-річний академік Української академії наук Колін В’ячеслав Михайлович”, - повідомили у міській раді Одеси.

Остаточну кількість постраждалих буде встановлено правоохоронними органами, які ведуть слідчі дії.

Після сутички народний депутат Дмитрук заявив, що прийшов на засідання комісії, щоб боротися із земельним дерибаном. Але на вході муніципальна охорона не пустила його та соратників. Через це почалася суперечка, яка переросла у бійку.

Нагадаємо, раніше у Бердянську посеред дороги побилися два депутати — міської та районної рад.

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