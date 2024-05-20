Під час кібератаки на "Київстар" хакери зруйнували майже всю інфраструктуру компанії: що про це відомо

Внаслідок масштабної кібератаки на оператора зв’язку “Київстар”, було зруйновано 70% віртуальної інфраструктури компанії.

Про це в інтерв'ю “Інтерфаксу” сказав президент "Київстару" Олександр Комаров.

“Якщо відверто, то 70%. Йдеться про віртуальну інфраструктуру. Є фізична мережа, яка розташована по всій Україні, має свою архітектуру. Над нею є віртуальна мережа, яка поєднує в собі технологічну IT-мережу й корпоративну IT-мережу. От вони й були зруйновані на 70%”, - заявив Олександр Комаров.

За його словами, якщо рахувати у кількості серверів, які “лягли” після кібератаки - це майже п’ять тисяч серверів. Проте йдеться не про всі сегменти.

“Сегментація спрацювала добре й це один з висновків, який ми зробили. Головний висновок – робіть все, виходячи з припущення, що вас можуть "пробити" щодня. Це дуже змінює філософію архітектури всієї мережі, змінює підходи до організації поєднання географічної та віртуальної інфраструктури. Наприклад, у нас є доволі суттєве географічне розділення фізичної мережі, але у нас не було такого ж географічного розділення на рівні віртуальної мережі. Ця кібератака суттєво вплинула на наш світогляд. І не лише наш, а й інших операторів. Ми поділилися інформацією з багатьма компаніями, в тому числі й із закордонними операторами, аби допомогти їм зміцнити захист”, - наголосив Комаров.

Він також додав, що жоден клієнт не подавав в суд на "Київстар" під час чи після кібератаки.

Нагадаємо, що російські хакери активізували атаки на мобільні телефони українських військових.

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